Strage Bologna, il governo manda Crimi. La stazione sarà ‘2 agosto’ (Di venerdì 31 luglio 2020) BOLOGNA – Dopodomani, domenica 2 agosto, alle cerimonie a Bologna per il 40esimo anniversario della strage che causò 85 morti e 200 feriti, oltre alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, non mancherà un esponente del Governo: a rappresentarlo il viceministro dell’Interno Vito Crimi, nonchè capo politico del M5s. La sua presenza è stata annunciata alla presentazione delle iniziative di domenica quando, tra le altre cose, verrà intitolata la stazione ferroviaria al 2 agosto. Leggi su dire

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d'aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA

