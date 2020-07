Strage Bologna, Furlotti: "Accuse infamanti per me e altri 27 arrestati" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Siamo e resteremo per sempre i 28 ragazzi del 28 agosto del 1980. Non potrò mai dimenticare quello che abbiamo subito, le Accuse infamanti, la vergogna, l'impotenza davanti a quella retata ingiusta, immotivata, priva di ogni fondamento”. Così all'Adnkronos Francesco Furlotti, 66 anni, tra i primi imputati e arrestati per la Strage di Bologna del 2 agosto del 1980. Sono passati 40 anni da quel blitz che lo ha visto coinvolto. Lui ed altri 27 ragazzi appartenenti a vari gruppi di estrema destra. Di quei giovani, nessuno era il reale colpevole. Alla fine infatti vennero tutti assolti con formula piena perché ‘il fatto non sussiste'. Furlotti, che era uno dei ragazzi del professor Paolo ... Leggi su liberoquotidiano

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - mcristinafiori : Che sentimenti dobbiamo provare? Sono passati 40 anni... Strage, il neofascista Maggi: 'Sono stati Giusva e Mambro… - Ossmeteobargone : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… -