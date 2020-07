Strage Bologna, Feltri All'Adnkronos: "Mambro e Fioravanti non c'entrano" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - La La Strage di Bologna, aggiunge Feltri, “me la ricordo bene, lavoravo al Corriere della Sera, agli interni e al politico. Quando arrivò la notizia subito scattò l'allarme che pervase tutto il giornale. Ci mettemmo al lavoro. Naturalmente in seguito demmo un occhio alle indagini che non ci hanno mai persuaso, così come l'esito del processo. Ancora oggi c'è una delle vittime che non è stata identificata. Tra l'altro vorrei sapere chi ha finanziato quell'operazione. Mi risulta che sia in corso un'indagine a Bologna perché si intende fare un po' di luce su come venne finanziato l'attentato. Certo sono passati 40 anni quindi non sarà facile", conclude Feltri. Leggi su liberoquotidiano

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - Ossmeteobargone : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… - dromano770 : RT @Adnkronos: #StrageBologna, #Feltri All'Adnkronos: 'Mambro e Fioravanti non c'entrano' -