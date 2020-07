Strage Bologna, corteo vietato ma antagonisti annunciano: “Noi lo facciamo” (Di venerdì 31 luglio 2020) BOLOGNA – Nonostante i divieti per ridurre i rischi di contagio da coronavirus, dopodomani a Bologna ci sarà chi cercherà comunque di marciare in corteo da piazza Maggiore alla stazione ferroviaria per commemorare il 40esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. Chi non si ‘arrende’ alle disposizioni a cui anche i parenti delle vittime hanno dovuto adeguarsi sono varie sigle della galassia antagonista: da Noi Restiamo a Potere al Popolo, da Pratello R’esiste a Sgb e Cobas, varie formazioni anarchiche assieme a Coordinamento Antifascista Murri e Laboratorio Smaschieramenti; in tutto una dozzina di organizzazioni che, in coro, dicono: “Noi non ci stiamo. Saremo in piazza per partire in corteo verso piazzale Medaglie d’oro“. Leggi su dire

