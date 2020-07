Strage 2 agosto, il Covid ferma la cerimonia ufficiale ma non i bolognesi: “Andiamo lo stesso in stazione per ricordare” (Di venerdì 31 luglio 2020) Se non siete mai stati a Bologna il 2 di agosto, forse non sapete che esserci comporta uno sforzo eccezionale, sia fisico che morale. Mentre tutta Italia è già in ferie, sotto l’ombrellone, in piazza delle Medaglie d’Oro, alle 10.25, ci sono quaranta gradi d’ordinanza e nemmeno un filo d’ombra. Si sta in piedi per un’ora sotto il solleone dopo aver percorso a piedi il chilometro di via Indipendenza che dal centro conduce alla stazione. Anche se quell’ordigno, quarant’anni fa, non è esploso a bordo di un treno ma in una sala d’aspetto, quella bomba ha un’andata e anche un ritorno. All’andata, scoppia nel mezzo del principale snodo ferroviario d’Italia, in un periodo di grande traffico vacanziero: è un sabato mattina d’estate e la stazione ... Leggi su tpi

RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - Raiofficialnews : 'Nell'aria bruciata d’agosto, si è alzata una nuvola di polvere sottile, ha invaso il piazzale. Un attimo, e molti… - OnlyPopPlease1 : RT @agorarai: 'Una mattina d'agosto', il racconto dei 40 anni dalla strage di Bologna nel documentario del direttore di Rai Tre, @francodim… - tpi : Strage 2 agosto, il Covid ferma la cerimonia ufficiale ma non i bolognesi: “Andiamo lo stesso in stazione per ricor… -