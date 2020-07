Sticchi Damiani: «Il Lecce merita la salvezza, peccato che non ci saranno i tifosi domenica» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match salvezza contro il Parma Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match salvezza contro il Parma. Le sue parole riportate da Leccenews24.it. salvezza – «La salvezza sapevamo sarebbe stata difficile da raggiungere, perché eravamo una neo-promossa. Arrivare all’ultima giornata a giocarci l’obiettivo è un grande risultato, dopo un campionato difficile e reso ancora più massacrante a causa dello stop. Siamo ancora in corsa per l’ultima battaglia. Sicuramente questo campionato ha detto che il ... Leggi su calcionews24

