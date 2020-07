Stefano de Martino, Mariana Rodriguez rivela cosa è successo con il ballerino (Di venerdì 31 luglio 2020) I gossip su un presunto nuovo amore di Stefano de Martino con Mariana Rodrguez sono diventati in poche ore di dominio pubblico. Nelle ultime settimane all’ex ballerino di Amici in piena fine del suo rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez sono stati attribuiti vari flirt oltre che ovvi tradimenti, il primo fra tutti quello con Alessia Marcuzzi, ma lui si è sempre dichiarato single. Tra i nomi affiancati a De Martino c’è quello della modella Marianna Rodriguez avvistata insieme a lui in barca. Stefano ha da subito smentito il presunto flirt affermando che con la modella, ex di Simone Susinna, c’è solo un rapporto d’amicizia. Oggi a distanza di qualche settimana sono arrivate anche le dichiarazioni di ... Leggi su quotidianpost

Stefano Martino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stefano Martino