Stazione Spaziale: tutto pronto per il rientro degli astronauti pionieri della Crew Dragon, ma l’uragano Isaias potrebbe fare saltare i piani (Di venerdì 31 luglio 2020) I due pionieri della Crew Dragon – la capsula SpaceX diventata il primo veicolo Spaziale costruito da un’azienda privata ad agganciarsi alla Stazione Spaziale lo scorso 31 maggio – potrebbero attendere ancora per il loro rientro sulla Terra: i veterani della NASA Bob Behnken e Doug Hurley sono pronti a tornare domenica 2 agosto, ma l’uragano Isaias potrebbe fare saltare i piani. Al momento sia la NASA che SpaceX confermano i tempi, avvertendo però che continueranno a monitorare la situazione meteo. Isaias si sta progressivamente avvicinando alle coste delle Bahamas e ... Leggi su meteoweb.eu

