Stati Uniti, nel secondo trimestre il pil è calato del 32,9 per cento: è recessione (Di venerdì 31 luglio 2020) Stati Uniti, pil calato del 32,9 per cento: è recessione Gli Stati Uniti sono in recessione. Nella giornata di ieri, 30 luglio 2020, l’amministrazione Trump ha diffuso il dato sul Pil statunitense nel secondo trimestre: meno 32,9 per cento su base annuale, che segue il meno 5 per cento dei primi tre mesi dell’anno. Una catastrofe. Gli Usa sono quindi entrati a tutti gli effetti in recessione e hanno visto fermarsi l’espansione economica che durava da 11 anni, la più lunga mai registrata negli States. Il meno 32,9 per cento, causato dalla pandemia di Covid-19, è il peggiore dato in assoluto da quando sono iniziate ... Leggi su tpi

