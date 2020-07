Stati Uniti, indice costo lavoro rallenta nel 2° trimestre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita del costo del lavoro nel 2° trimestre dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l’indice del costo del lavoro è salito dello 0,5% dopo il +0,8% del trimestre precedente. Il dato è inferiore alle stime di consensus che indicavano un +0,6%. Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,4% dal +0,9% precedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,8% ad un ritmo inferiore rispetto al +0,4% rivisto del trimestre precedente. (Foto: © Andrii Yalanskyi 123RF) Leggi su quifinanza

