Stati Uniti, fiducia consumatori Università Michigan luglio rivista al ribasso (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Rivisto leggermente al ribasso l’indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall‘Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di luglio, l’indice sul consumer sentiment è stato rivisto a 72,5 punti dai 73,2 della lettura preliminare e dai 73 del consensus. A giugno era pari a 78,2. Pegiora la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 65,9 da 72,3 (consensus 73), mentre quella sulla condizione attuale è indicata in calo a 82,8 punti dagli 87,1 precedenti (attese 84,1). Leggi su quifinanza

borghi_claudio : Gli Stati Uniti, devastati dalla disastrosa gestione del Coronavirus, hanno al momento 40mila morti in meno rispett… - francescocosta : Per capire il tweet con cui Trump suggerisce questa ipotesi, pubblicato alle 8.45 ora locale, suggerisco di guardar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Afp, nel mondo superata la soglia dei 17 milioni di casi Altre 1.270 vittime negli Stati Uniti, record… - CORDESCOM : RT @mgmaglie: Ehi, le #elezionipresidenziali sono il primo martedì di novembre ogni 4 anni da quando ci sono gli Stati Uniti. @realDonaldTr… - spawnix : Mentre gli Stati Uniti sono in subbuglio, a Disney World è ripartita la stagione NBA. I Los Angeles Lakers, spinto… -