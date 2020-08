Spal-Fiorentina (2 agosto ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultima gara di una stagione da chiudere al più presto per la Spal che dopo il pareggio contro il Torino ha incassato altri tre gol contro il Verona in un finale di campionato privo di soddisfazioni. Decisamente positivo quello della Fiorentina che battendo il Bologna ha confermato una ripresa estiva degna di nota con sette … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - StreamsCalcioTV : 1 Live Streams SPAL (20) - (10) Fiorentina (18:00 CET) - MondoNapoli : Spal-Fiorentina, le formazioni ufficiali - -