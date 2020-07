Spagna, Pil in calo del 18,5% negli ultimi tre mesi: è il dato peggiore nell’Eurozona (Di venerdì 31 luglio 2020) Con un calo del Pil del 18,5% solo negli ultimi tre mesi, la Spagna registra il calo maggiore dalla guerra civile e si attesta come peggiore economia nell’Eurozona. A pesare sul crollo del prodotto interno lordo è stata l’epidemia di coronavirus che nel Paese ha ripreso vigore costringendo il governo a nuove chiusure. Questo calo si aggiunge alla diminuzione del 5,2% dell’attività da gennaio a marzo e implica che durante la prima metà dell’anno le restrizioni imposte per cercare di contenere i contagi hanno volatilizzato quasi un quarto del Pil: la Spagna ha smesso di produrre per un valore di circa 300.000 milioni di euro. Il confronto con i dati degli altri Paesi dell’Unione conferma ... Leggi su ilfattoquotidiano

