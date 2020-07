Spagna, i contagi continuano a rimbalzare. Nelle ultime 24 ore altri 1525 casi (Di venerdì 31 luglio 2020) La situazione epidemiologica in Spagna sarà pure sotto controllo, come dicono le autorità spagnole, ma i contagi continuano inesorabilmente ad aumentare. Ed a preoccupare. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1525 nuovi casi di Covid, circa 300 in più rispetto a ieri (quando erano stati 1229) e un nuovo record dalla fine dello stato di emergenza. La metà dei nuovi casi si concentra tra Aragona (511) e Madrid (372). Nelle ultime 24 ore si conta anche un morto. Mentre in una settimana ci sono stati 472 ricoveri ospedalieri e 27 Nelle unità di terapia intensiva. Dato l’aumento dei casi, la Germania ha incluso la Catalogna, l’Aragona e la ... Leggi su ilnapolista

fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - fanpage : La Spagna è tornata nel pieno dell'incubo coronavirus #30luglio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna crescono ancora contagi: 1.229 in 24 ore #coronavirus - napolista : Spagna, i contagi continuano a rimbalzare. Nelle ultime 24 ore altri 1525 casi Circa 300 casi in più rispetto a ier… - d_spagna : RT @Teresat14547770: Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» DI CHI É LA COLPA?DEGLI ITALIAN… -