Spadafora | «Protocollo? Prima pensiamo alla sanità | poi al calcio»

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a Radio Kiss Kiss per analizzare le parole di Gravina. Ecco le sue dichiarazioni Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a Radio Kiss Kiss per analizzare le parole di Gravina. Ecco le sue dichiarazioni: «Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo. Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità. Sull'apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria». Protocollo – «Il Presidente Gravina si dice preoccupato per la ripartenza per la ...

“Ripartenza SerieA a porte aperte? Totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo". Lo dice Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, intervistato dalla redazione di Radio K ...

Settembre vicino, ma si giocherà? «Con questo protocollo noi fermi»

La Lnd mette in dubbio la ripresa. Sibilia: «Cambio di regole, altrimenti è caos». Il Crl si accoda: «La Figc faccia come le regioni. E ci sia il via libera per i tifosi» MANTOVA. La ripresa dell’atti ...

