Spadafora: “Prossima Serie A con tifosi? Al momento ipotesi fuori dalla realtà” (Di venerdì 31 luglio 2020) Parole importanti quelle rilasciate dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla prossima Serie A e alla possibilità di rivedere i tifosi allo stadio.Nessuna apertura al pubblico negli impianti, almeno per il momento. Questa la linea che dovrebbe essere seguita anche per la stagione 2020-21.Spadafora: "Pubblico negli stadi ipotesi lontana dalla realtà"caption id="attachment 964449" align="alignnone" width="515" stadio San Siro senza tifosi (getty images)/caption"Ripartenza SerieA a porte aperte? Totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo". "Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e ... Leggi su itasportpress

