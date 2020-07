Sostenibiiltà, da Intesa Sanpaolo 2 miliardi alle PMI (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Un plafond di 2 miliardi di euro per sostenere le piccole e medie imprese che intendono effettuare investimenti innovativi in base ai criteri Esg (Environmental, Social, Governance) in coerenza con il Piano della Commissione Europea per una crescita sostenibile. In questa fase critica per l’economia italiana Intesa Sanpaolo annuncia il lancio di una nuova soluzione per il credito denominata Sustainability Loan che, anche grazie alla consulenza dei Desk specialistici del Gruppo, si pone l’obiettivo di supportare le Pmi che ambiscono a migliorare il profilo di sostenibilità affiancandole in un percorso di cambiamento strutturale. “Il nuovo Sustainability Loan di Intesa Sanpaolo, – spiega l’Istituto in una nota – è caratterizzato da una ... Leggi su quifinanza

