Sorpresa, il costo di 1GB di connessione in Italia è il quarto più basso al mondo (Di venerdì 31 luglio 2020) Sorpresa, il costo di 1GB di connessione in Italia è il quarto più basso al mondo L’Italia non è tra i Paesi in Occidente con la migliore copertura della rete, ancora molte aree rurali non ricevono la fibra e diverse aziende, ma anche privati, in provincia sono costrette a ricorrere alla banda larga via satellite per ovviare alla latitanza dei principali provider. E del resto siamo tra i popoli meno digitalizzati d’Europa. Insomma, appartiamo agli ultimi posti sia dal lato della domanda che dall’offerta. Eppure arriva un po’ a Sorpresa una buona notizia sul versante della rete. Secondo una indagine di cable.co.uk, l’Italia è al quarto posto al ... Leggi su termometropolitico

2003_manchester : RT @MickOnsenta: @acmilan molto interessato a Leonardo Pavoletti del Cagliaeri per completare il reparto avanzato della prossima stagione,… - MickOnsenta : @acmilan molto interessato a Leonardo Pavoletti del Cagliaeri per completare il reparto avanzato della prossima sta… - elio_ferlito : @vfeltri Grande sorpresa quando ci dira' il costo di tutto cio' -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa costo Telefonate con addebito a sorpresa, la strana truffa La Repubblica Disagi acqua: assessore Longo sorpreso da dichiarazione Sorical: “Per limitare disagi piano sempre condiviso”

Dichiarazione dell’assessore alla gestione del territorio Franco Longo. “Ho letto con stupore e incredulità l’ultima nota stampa diramata da Sorical nella quale, per fornire una giustificazione plausi ...

DE SANTIS, Sorpreso da Iachini, credevo in Spalletti

Lorenzo De Santis, operatore di calciomercato, ha parlato vari temi legati alla Fiorentina, partendo dalla conferma di Iachini: "Mi ha sorpreso. Con il massimo ... Bisogna capire poi Agudelo cosa farà ...

Dichiarazione dell’assessore alla gestione del territorio Franco Longo. “Ho letto con stupore e incredulità l’ultima nota stampa diramata da Sorical nella quale, per fornire una giustificazione plausi ...Lorenzo De Santis, operatore di calciomercato, ha parlato vari temi legati alla Fiorentina, partendo dalla conferma di Iachini: "Mi ha sorpreso. Con il massimo ... Bisogna capire poi Agudelo cosa farà ...