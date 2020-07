Sony: annunciati i TV della gamma BRAVIA per console (Di venerdì 31 luglio 2020) Sony ha diffuso l’elenco dei nuovi televisori BRAVIA “pronti per PlayStation 5”, permettendo così una selezione più intuitiva ed ottimale Sony Europe ha diffuso oggi l’elenco degli attuali televisori BRAVIA ufficialmente “pronti per PlayStation 5“. Il nuovo “standard” proposto da Sony con la serie “Ready for PlayStation 5” è stato creato in collaborazione con Sony Interactive Entertainment (SIE) per permettere ai clienti di selezionare più facilmente il televisore ideale in vista dell’attesissimo lancio di PlayStation 5 (PS5), la console di ultima generazione che sarà disponibile entro fine anno. Tra i primi TV di Sony “Ready for PlayStation ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Sony: annunciati i TV della gamma BRAVIA per console #PlayStation5 #SonyTVBRAVIA #tuttotek - yessgameit : Sulla scia dei festeggiamenti per il decimo anniversario di PS Plus, Sony annuncia i titoli gratuiti per il mese di… - tecnoandroidit : PS4, annunciati i giochi GRATIS di agosto per gli abbonati PS Plus - Sony ha annunciato i giochi che chi è in poss… - leganerd : PS Plus agosto 2020, annunciati i giochi PS4 del mese ? -