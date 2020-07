Sonia Bruganelli ancora travolta dalla bufera: leoni da tastiera all’attacco (Di venerdì 31 luglio 2020) Sonia Bruganelli ancora una volta si trova nel mirino della bufera per via dei nuovi commenti che sono stati scritti nella pagina Instagram negli ultimi post che questa ha condiviso nelle ultime ore. Ecco di cosa si tratta. Sonia Bruganelli: “Troppi filtri nelle foto” Questo e tanti altri commenti simili si possono leggere in un posto condiviso da Sonia Bruganelli nella sua pagina Instagram dove viene attaccata per diversi motivi, nel corso degli ultimi giorni, ad esempio, per i selfie che pubblica. Non a caso, in questi giorni si sono intensificati molto di più i commenti da parte di donne che criticano Sonia Bruganelli anche per i filtri che decide di mettere nelle foto, affermando che secondo loro ... Leggi su aciclico

infoitcultura : Sonia Bruganelli, hater scatenati: ma stavolta i suoi follower la difendono - infoitcultura : Sonia Bruganelli, ancora attacchi dagli hater: il motivo - infoitcultura : Sonia Bruganelli bufera social per una FOTO :'Sei una grandissima..' - infoitcultura : Sonia Bruganelli, nuovo attacco sui social: è irriconoscibile - gattogigiola : Sonia Bruganelli, l'ultimo schifo contro lady Bonolis: 'Cafona coatta, arricchita, vai a zappare'. Tutta colpa di..… -