Sondaggi elettorali TP: sbarchi dalla Tunisia, 75% italiani chiedono stop (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli sbarchi dalla Tunisia di questi giorni sono un pericolo e per questo motivo vanno fermati. A dirlo è il 75% degli italiani in un Sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 29 e il 30 luglio. Tra chi vuole un blocco degli sbarchi c’è anche un 7,5% di persone che prima del coronavirus era favorevole all’accoglienza ma ora “non possiamo permettercela”. Il 13,5% dice sì ai migranti che provengono dalla Libia mentre è contrario agli arrivi dalla Tunisia dove non c’è una guerra o una situazione umanitaria grave. A favore dell’accoglienza si schiera il 20,5% degli intervistati. Sondaggi elettorali TP: le dichiarazioni ... Leggi su termometropolitico

