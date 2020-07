Sky Sport MotoGP e TV8, Diretta SuperBike Round Spagna (31 Luglio - 2 Agosto) (Di venerdì 31 luglio 2020) Il periodo difficile sembra ormai alle spalle: il Campionato del Mondo MOTUL FIM SuperBike 2020 (Diretta Sky Sport MotoGP e TV8) torna questo fine settimana sul Circuito de Jerez – Angel Nieto. Il primo appuntamento stagionale ci ha regalato bellissime emozioni a inizio marzo con ben tre vincitori diversi in un unico fine settimana. Una prima volta storica. Ora ci attende il grande caldo di Jerez. Chi sarà il migliore nel restare... Leggi su digital-news

Il Torino dovrà fare i conti con due assenti molto probabili anche nella prossima giornata: Vincenzo Millico e Simone Edera. Entrambi i calciatori ieri non erano neanche presenti in panchina e, alla f ...

Sainz appoggia Elkann: "2022 opportunità per la Ferrari"

Lo spagnolo ha ribadito di non essere pentito della scelta di firmare con la Ferrari, parlando con realismo, ma anche con ottimismo, del futuro. Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata alla Gaz ...

