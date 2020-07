Sileri: 'Non sono preoccupato dei 386 casi perché sono ben definiti, ora riaprire ancora' (Di venerdì 31 luglio 2020) La situazione non è fuori controllo anche se la riapertuta delle frontiere qualche rischio supplementare lo determina. "Non sono preoccupato dei 386 nuovi casi, perché sappiamo perfettamente che oltre ... Leggi su globalist

Giorgiolaporta : L'ex di #Casalino è vittima del trading online; #Zingaretti è vittima della truffa di 14 mln per le mascherine; la… - piersileri : Il virus continua a circolare, non dobbiamo abbassare la guardia e serve una strategia comunitaria: ogni paese euro… - piersileri : Prolungare lo stato di emergenza non significa lockdown, significa avere la possibilità di uno strumento che consen… - piersileri : RT @La7tv: #omnibus @piersileri: 'Non sottovalutate l'uso delle mascherine e dei sintomi' - ilcentrotirreno : Covid, Sileri: 'Virus circola poco, ma non è sparito' -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Non Sileri: "Per arrivi extra Schengen il tampone non basta" Adnkronos Coronavirus, i contagi salgono ancora

Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa“, aveva ... ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a ...

Covid, Sileri: "Il virus non si è ancora spento"

"Il virus si è spento? Dobbiamo capirci. Se vogliamo intendere che il virus circola pochissimo è vero. Spegnere completamente il virus, significa che abbiamo o un'immunità di gregge,ottenuta con il va ...

Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa“, aveva ... ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a ..."Il virus si è spento? Dobbiamo capirci. Se vogliamo intendere che il virus circola pochissimo è vero. Spegnere completamente il virus, significa che abbiamo o un'immunità di gregge,ottenuta con il va ...