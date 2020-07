Si chiama Coulrofobia: perché si ha paura dei pagliacci? (Di venerdì 31 luglio 2020) Alzi la mano chi non ha vissuto, anche solo per una volta, una certa inquietudine davanti un clown. La Coulrofobia è una fobia molto comune, fondata sul timore irrazionale che si ha nei confronti dei pagliacci. D’altronde, una persona con la faccia bianca, un sorriso forse un po’ troppo sopra le righe, capelli dal colore sgargiante e una risata inquietante, effettivamente non è così strana la paura che si percepisce, anche solo immaginandolo. Il “tremore” che si ha guardando un pagliaccio spesso ha radici psicologiche ben fondate, legate soprattutto al modo con cui il cervello percepisce le espressioni e i volti di chiunque. Nella maggior parte dei casi le paure in generale, riaffiorano in tempi e modi irrazionali. E come tali nascondono però una realtà ... Leggi su velvetgossip

