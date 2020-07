Shock a Roma: Offre Ospitalità Gratuita a Giovani Turisti in Casa Propria, Ma Li Droga e Li Violenta nel Sonno (Di venerdì 31 luglio 2020) Dei Giovani Turisti tedeschi avevano trovato alloggia in Casa del 39enne, alla fine li ha narcotizzati per poi stuprarli nel Sonno. Ha ospitato dei Giovani Turisti nella sua Casa a Roma per poi Drogarli e Violentarli. Questo è quello che hanno scoperto i carabinieri prima di arrestare il trentanovenne , ora dovrà difendersi dalle autorità delle accuse di violenza sessuale con l’uso aggravante di medicinali. I fatti risalgono ad inizio luglio, l’uomo attirava specialmente Turisti di giovane età, anche un minore in un caso, invitandoli ad alloggiare nella sua Casa capitolina per farli risparmiare denaro. Chiedeva infatti di condividere ... Leggi su youreduaction

Evitare di uscire di casa nelle ore più calde; vestire con abiti leggeri non aderenti preferibilmente di fibre naturali; aprire le finestre solo al mattino presto o la sera; evitare di restare sotto i ...

In quella che appare sempre più come la notte dell’orrore, a cui si sono aggiunti bugie e depistaggi, in casa Ciontoli c’erano anche due sconosciuti. Due persone sinora rimaste fuori dalle indagini e ...

Evitare di uscire di casa nelle ore più calde; vestire con abiti leggeri non aderenti preferibilmente di fibre naturali; aprire le finestre solo al mattino presto o la sera; evitare di restare sotto i ...In quella che appare sempre più come la notte dell’orrore, a cui si sono aggiunti bugie e depistaggi, in casa Ciontoli c’erano anche due sconosciuti. Due persone sinora rimaste fuori dalle indagini e ...