Serie BKT 38esima giornata, contro il Crotone l’inutile vittoria (2-0) del Trapani condannato alla retrocessione dai risultati delle dirette concorrenti alla salvezza (Di venerdì 31 luglio 2020) Trapani 2 Crotone 0 Marcatori: Taugourdeau 55°, Dal Monte 58° Trapani (3-5-2): Carnesecchi, Scognamiglio, Pagliarulo, Buongiorno (Dal Monte), Kupsiz, Coulibaly (Aloi), Taugourdeau (Scaglia), Colpani (Luperini), Oiszczek, Pirrello, Pettinari. All. Castori Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Curado), Mustacchio (Bellodi), Barberis (Rodio), Gomelt, Evans (Zanellato), Mazzotta (Gerbo), Messias, Simy. All. Stroppa Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone Assistenti: Affatato, Lombardi Quarto giudice a bordo campo: Daniele Rutella di Enna Ammoniti: Evans, Pirrello, Scognamiglio, Bellodi, Angoli: 7 a 4 per il Crotone Recupero: 2 e 5 minuti La fievole fiammella che alimentava la ... Leggi su laprimapagina

Stasera per il Benevento cala il sipario sul campionato di serie B e si spegne, con la gara esterna ad Ascoli, l'interesse dei tifosi giallorossi per un torneo che, invece, s'appresta a dispensare anc ...

La piattaforma di streaming [abbonati qui a DAZN] trasmetterà tutte le partite del trentottesimo turno della Serie BKT. Appuntamento venerdì 31 luglio quando, a partire dalle 21:00, tutte le squadre c ...

