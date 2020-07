Serie B, ultima giornata: Trapani e Juve Stabia in C, il Cosenza firma l’impresa. Risultati e classifica (Di venerdì 31 luglio 2020) La Serie B è giunta ai titoli di coda.Questa sera è andata in scena la trentottesima ed ultima giornata di un campionato che ha dato spettacolo fino all'ultimo secondo. Soltanto cinque squadre, infatti, oggi non avevano più nulla da chiedere alla classifica. Le restanti quindici, invece, sono scese in campo con un obiettivo: dai play-off alla salvezza.Tra le già promosse, il Benevento non ha lasciato scampo all'Ascoli, che tuttavia grazie ai Risultati dagli altri campi è salvo. Sconfitto, invece, il Crotone in casa del Trapani. Ai siciliani non bastano però i tre punti per conquistare l'impresa: sfuma il sogno salvezza, il prossimo anno giocheranno in Serie C. A fare compagnia ai granata Livorno e Juve ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - Gazzetta_it : Corsa a 8 per i playoff, in 7 per salvarsi: che tensione nell'ultima giornata di #SerieB - Gazzetta_it : VIDEO I #tifosi sulle #gru, le esultanze e... Che spettacolo l'ultima di #SerieB! - de_desporto : RT @RaiSport: #Frosinone, con #Empoli, #Chievo, #Cittadella, #Pordenone e #Spezia ai play-off. #Trapani e #JuveStabia in Serie C, #Cosenza… - sognixxappesi : comunque io già piango al pensiero che la quinta sarà l’ultima stagione della casa di carta, è la prima vera serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ultima Serie A, 38^ e ultima giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport Calcio: Serie B, Chievo, Empoli e Frosinone ai playoff

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Ultimi verdetti dopo la 38/a giornata della Serie B di calcio. Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli sono i preliminari dei playoff. Ad attenderli nelle semifinali Spezia, terzo ...

Leonardo DiCaprio produrrà la serie Island, ispirata all'ultimo romanzo di Aldous Huxley

Island, pubblicato nel 1962, esplora l'idea di una società utopistica che verrà riprodotta sul piccolo schemo grazie all'impegno di Leonardo DiCaprio. Come anticipa Variety, la storia narrata nella se ...

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Ultimi verdetti dopo la 38/a giornata della Serie B di calcio. Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli sono i preliminari dei playoff. Ad attenderli nelle semifinali Spezia, terzo ...Island, pubblicato nel 1962, esplora l'idea di una società utopistica che verrà riprodotta sul piccolo schemo grazie all'impegno di Leonardo DiCaprio. Come anticipa Variety, la storia narrata nella se ...