Serie B, i verdetti dopo l'ultima giornata (Di venerdì 31 luglio 2020) La volata finale regala il pieno di emozioni atteso, con 15 squadre in ballo fino all'ultimo minuto. La corsa ai playoff finisce per premiare Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone, ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #SerieB, playoff e playout: tutti i verdetti - SerieA : Giornata di verdetti in testa! ?? Ecco la classifica aggiornata al termine della 3??6??ª giornata di #SerieATIM!… - makaka_dotcom : RT @calciomercatoit: ?? #SerieB, risultati e classifica dell'ultima giornata: #Spezia, #Pordenone, #Cittadella, #Frosinone, #Chievo e #Empo… - sscalcionapoli1 : Serie B, verdetti amari per le campane: Salernitana out dai Playoff, Juve Stabia in C #SerieB - calciomercatoit : ?? #SerieB, risultati e classifica dell'ultima giornata: #Spezia, #Pordenone, #Cittadella, #Frosinone, #Chievo e… -