Serie B, i risultati e la classifica dell’ultima giornata (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è giocata interamente venerdì sera con dieci partite in contemporanea: Trapani e Juve Stabia vanno in Serie C insieme a una tra Perugia e Pescara Leggi su ilpost

SerieA : Tanti gol e tante emozioni! ??? Ecco tutti i risultati della 3??6??ª giornata di #SerieATIM! Non perderti nessun… - SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - 100x100Napoli : I risultati ed i verdetti dell'ultima giornata di Serie B - TuttoSalerno : SERIE B - 38^ giornata: i risultati dell'ultimo turno di campionato - TelevideoRai101 : Serie B, risultati ultima giornata -