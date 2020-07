Serie A, verdetti finali: Inter-Atalanta sul filo del rasoi, Genoa salvo al fotofinish (Di venerdì 31 luglio 2020) (Roma, 31 luglio 2020) - Atalanta (2,38) avanti di misura per bookies e tifosi contro l'Inter (2,93); Lazio (2,26) in agguato per la piazza d'onore, mentre Lecce (1,40) e Genoa (1,40) si giocano la permanenza in Serie A. Roma, 31 luglio 2020 – Ultimi 90 minuti gioco decisivi per l'assegnazione del secondo posto tra Atalanta, Inter e Lazio e per decretare chi retrocederà in Serie B tra Genoa e Lecce. Il big match della giornata è lo scontro diretto al Gewiss Stadium tra Atalanta (2,38) e Inter (2,93), divise da un solo punto in classifica. Secondo il sondaggio di Planetwin365, sarà una partita all'insegna dell'equilibrio con il 40% dei tifosi che suggerisce una vittoria della Dea e un 32% dei ... Leggi su liberoquotidiano

