Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Rocchi per Juve-Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono state rese note le note le designazioni arbitrali per le gare di domani 1° agosto, in vista dell’ultima giornata di Serie A. Brescia-Sampdoria: Fabbri Raspollini – Saccenti Iv: Abbattista VAR: Giua AVAR: Valeriani Atalanta-Inter: Giacomelli Peretti – Bindoni Iv: Doveri VAR: Nasca AVAR: Mondin Juventus-Roma: Rocchi Schenone – Paganessi Iv: Orsato VAR: Banti AVAR: Meli Milan-Cagliari: Serra Gori – Cangiano Iv: Pairetto VAR: Manganiello AVAR: Galetto Napoli-Lazio: Calvarese Baccini – Vecchi Iv: Dionisi VAR: Di Paolo AVAR: De Meo Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : #Inter, due minuti in campo e gli elogi di #Conte a #BorjaValero: salvate il soldato #Eriksen - Gazzetta_it : Da #Fagioli a #Muratore, da #Coccolo a #Vrioni: chi sono e cosa fanno gli U23 di Sarri - acmilan : ?? Gigio has saved three penalties in the current Serie A campaign. Find out more stats from #MilanAtalanta ??… - umbertocalcagno : RT @RadioSportiva: ??? @umbertocalcagno: Serie A? Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno essere incastrati. C'è esigenz… - clikservernet : Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Rocchi per Juve-Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli La docu serie Gli immortali dello sport (The Immortals) su Prime Video PlayBlog.it E19: -12,1% stima Pil secondo trimestre, -15% su anno, cali record (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - Nel secondo trimestre del 2020, ancora contrassegnato nella maggior parte degli Stati membri dalle misure di contenimento del Covid-19, il Pil dell'Euro ...

Corsport - Sarri trema

Su Corsport: “Sarri trema”. Se non batte il Lione rischia la panchina. Lo scudetto zoppo ed il rilancio in Champions. Serie A. Al via il 19 Settembre. Dal Pino: basta stadi deserti. Ecco Dybala, nuova ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - Nel secondo trimestre del 2020, ancora contrassegnato nella maggior parte degli Stati membri dalle misure di contenimento del Covid-19, il Pil dell'Euro ...Su Corsport: “Sarri trema”. Se non batte il Lione rischia la panchina. Lo scudetto zoppo ed il rilancio in Champions. Serie A. Al via il 19 Settembre. Dal Pino: basta stadi deserti. Ecco Dybala, nuova ...