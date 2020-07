Serie A, Dybala miglior giocatore di luglio: sarà premiato contro la Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) Festa anche per Paulo Dybala, scelto come miglior giocatore della Serie A del mese di luglio E’ Paulo Dybala il miglior giocatore della Serie A del mese di luglio. La classifica è stata redatta secondo le statistiche di Stats Perform. Undici gol e 7 assist quest’anno per la Joya e un grande mese di luglio prima dell’infortunio. Come riferisce la Lega, la consegna del premio avverrà sabato sera, nel pre-partita di Juventus–Roma, match che vedrà anche la consegna dello Scudetto ai bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

