Serie A, domani c’è Atalanta-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Le probabili formazioni di Atalanta-Inter, match della trentottesima giornata di Serie A Ultimo impegno in campionato per Atalanta e Inter prima delle coppe europee. Le due formazioni nerazzurre si sfideranno in un match che vale il secondo posto in classifica con la Lazio pronta ad approfittare di un eventuale pareggio. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Inter. Qui Atalanta: Zapata terminale offensivo In casa bergamasca, Gasperini deve ancora fare a meno di Ilicic alle prese con problemi fisici. In attacco spazio dunque a Zapata, supportato sulla trequarti dalla coppia formata da Gomez e Pasalic. A centrocampo Castagne a destra e Gosens a sinistra ... Leggi su intermagazine

RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Domani con la Juve prove generali di Europa League ?? Mercoledì la partenza per… - alfonsolucifred : #Dark è una serie avvincente e ben fatta, però devo dire che quella visione idilliaca che avevo delle foreste tedes… - Martinassk1 : RT @_NjwReina_: Tutorial per (ri)vedere #VisAVisElOasis: Distinguere gli attori dai personaggi. Vedere la serie in lingua originale. Prepar… - MadamaButterfl8 : RT @martinaaaea: Nonostante io lo abbia già visto, nonostante sappia come finisce , domani sarò incollata allo schermo!! Zulema è eterna ,… - _leilaroha_ : @Cri_Kiky IO TI GIURO DOMANI ESCO E RIENTRO QUANDO AVRÒ FINITO LA SERIE PERCHÉ 100% CHE CI SARANNO PERSONE STUPIDE A SPOILERARE TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Partite e risultati della penultima giornata di Serie A Il Post Conte rilancia Skriniar. Il Napoli con Di Lorenzo centrale. Genoa, Pandev per la salvezza

Ultimo sforzo per le 20 squadre di Serie A e anche per i giocatori della Magic, che come gli allenatori inseguono gli ultimi obiettivi. Cinque partite si giocano domani (apre Brescia-Samp alle 18), al ...

PRIMA PAGINA - Le Cronache - Ventura si affida alla vecchia guardia. Orilia: tutti compatti

Niente turnover, Ventura s’affida ai titolarissimi. Domani il match contro lo Spezia che vale l’intera stagione: il tecnico sceglie l’usato sicuro. Prorogata fino al 30 giugno 2021 la convenzione tra ...

Ultimo sforzo per le 20 squadre di Serie A e anche per i giocatori della Magic, che come gli allenatori inseguono gli ultimi obiettivi. Cinque partite si giocano domani (apre Brescia-Samp alle 18), al ...Niente turnover, Ventura s’affida ai titolarissimi. Domani il match contro lo Spezia che vale l’intera stagione: il tecnico sceglie l’usato sicuro. Prorogata fino al 30 giugno 2021 la convenzione tra ...