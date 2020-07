Serie A, arbitri sabato 38a giornata: Atalanta-Inter a Giacomelli, Rocchi chiude con Juventus-Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per quanto riguarda i match del sabato della trentottesima e ultima giornata di Serie A. Sarà una serata di addii coi tre big match che sono affidati agli arbitri che chiudono la propria carriera sul campo: Gianluca Rocchi smette con Juventus-Roma, partita in cui cinque anni fa fu travolto dalle polemiche, mentre Piero Giacomelli saluta con Atalanta-Inter con in palio il secondo posto. A Gianpaolo Calvarese, infine, Napoli-Lazio in cui Immobile cerca di battere il record di gol. Brescia-Sampdoria a Fabbri e Milan-Cagliari al CAN B Serra chiudono il programma, di seguito le designazioni complete. BRESCIA – SAMPDORIA sabato 01/08 h. ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, gli arbitri dei match del sabato dell'ultima giornata: #JuventusRoma a #Rocchi - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #SerieA, designati gli #arbitri per le gare di domani - Pall_Gonfiato : #SerieA, designati gli #arbitri per le gare di domani - news24_napoli : Arbitri Serie A: Atalanta-Inter a Giacomelli, Calvarese per Napoli-Lazio - Fantacalcio : Serie A, gli arbitri degli anticipi della 38ª giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri Serie A, designazioni 37ª giornata: gli arbitri delle partite del 28 luglio Calcio News 24 Genoa-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona del grande ex Ivan Juric, senza velleità di classifica, nell'ultima giornata di Serie A si ritrova ad essere arbitro del duello salvezza: avversaria il Genoa, quartultimo e a +1 sul Lecce. A ...

Milan-Cagliari, designato l’arbitro Serra: i precedenti

Designato l’arbitro per l’ultima gara di campionato del Milan, quella di domani sera contro il Cagliari a San Siro. L’AIA ha reso note questa mattina le designazioni arbitrali per la 38.a ed ultima gi ...

Il Verona del grande ex Ivan Juric, senza velleità di classifica, nell'ultima giornata di Serie A si ritrova ad essere arbitro del duello salvezza: avversaria il Genoa, quartultimo e a +1 sul Lecce. A ...Designato l’arbitro per l’ultima gara di campionato del Milan, quella di domani sera contro il Cagliari a San Siro. L’AIA ha reso note questa mattina le designazioni arbitrali per la 38.a ed ultima gi ...