Serie A, 38ª giornata: designazioni arbitrali per le gare dell’1 agosto, Juventus-Roma… (Di venerdì 31 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le cinque gare valide per la 19ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma sabato 1 agosto.BRESCIA – SAMPDORIA Sabato 01/08 h. 18.00FABBRIRASPOLLINI – SACCENTIIV: ABBATTISTAVAR: GIUAAVAR: VALERIANIATALANTA – INTER Sabato 01/08 h. 20.45GIACOMELLIPERETTI – BINDONIIV: DOVERIVAR: NASCAAVAR: MONDINJuventus – ROMA Sabato 01/08 h. 20.45ROCCHISCHENONE – PAGANESSIIV: ORSATOVAR: BANTIAVAR: MELIMILAN – CAGLIARI Sabato 01/08 h. 20.45SERRAGORI – CANGIANOIV: PAIRETTOVAR: MANGANIELLOAVAR: GALETTONAPOLI – LAZIO Sabato 01/08 h. 20.45CALVARESEBACCINI – VECCHIIV: DIONISIVAR: DI PAOLOAVAR: DE MEO Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieA, 38ª giornata: designazioni arbitrali per le gare dell'1 agosto, Juventus-Roma... - Mediagol : #VIDEO #SerieA, il campionato volge al termine: statistiche e curiosità della 38ª e ultima giornata - INTER291103 : RT @internewsit: Atalanta-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 38ª giornata - - internewsit : Atalanta-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 38ª giornata - - Mediagol : #Video #SerieA, il campionato volge al termine: statistiche e curiosità della 38ª e ultima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 38ª