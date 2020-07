Serie A 38ª Giornata – Atalanta-Inter: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultima Giornata di Serie A, pochi i verdetti ancora da definire, tra cui quello relativo all’ultima squadra che scenderà in Serie B tra Genoa e Lecce. Al Gewiss Stadium invece Atalanta e Inter si giocano il secondo posto, con la formazione di Conte che precede quella di Gasperini di un punto in classifica. Alessandro Sabattini/Getty ImagesNon basterà comunque il pari a Lukaku e compagni per chiudere alle spalle della Juventus, visto che un’eventuale vittoria della Lazio sul Napoli premierebbe i biancocelesti. L’Atalanta si schiera con la migliore formazione, ad eccezione di Ilicic e Palomino entrambi infortunati. Pronto Caldara in difesa e la coppia Malinovskyi-Gomez alle spalle di Zapata. Nell’Inter torna Skriniar in difesa, ... Leggi su sportfair

