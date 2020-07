Sergio Perez positivo al Covid-19: prevista quarantena di una decina di giorni (Di venerdì 31 luglio 2020) Fermato dalla positività al Covid-19 ora per Sergio Perez inizia una lunga e frustrante quarantena. Il pilota messicano della Racing Point è risultato positivo al doppio tampone somministratogli nella giornata di giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Stando alle norme britanniche Perez dovrà osservare una quarantena che andrà dai 7 ai 10 giorni e che con tutta certezza non gli permetterà di essere presente nemmeno alla prossima tappa, sempre a Silverstone, in occasione del Gran Premio del 70° Anniversario. Al suo posto dovrebbe essere confermato anche per la seconda gara di fila Nico Hulkenberg. Leggi su sportface

