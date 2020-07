Serbia: via alla stagione 2020/21, la Stella Rossa da battere (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Il campionato italiano deve ancora concludersi, l'epilogo nel week-end,, ma in Serbia - malgrado tutti i problemi organizzativi e di rispetto delle norme per combattere la ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il campionato italiano deve ancora concludersi (l'epilogo nel week-end), ma in Serbia - malgrado tutti i problemi organizzativi e di rispetto delle norme per combattere la diff ...

