Sentono i ladri in casa e chiamano il 112: il malvivente si nasconde dietro una tenda (Di venerdì 31 luglio 2020) Rientrano e trovano la casa a soqquadro: a segno furto in appartamento a Botteghino 20 February 2020 Svaligiano 4 appartamenti e forzano 2 posti di blocco: Carabiniere ferito 22 February 2020 i ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Sentono i ladri in casa e chiamano il 112: il malvivente si nasconde dietro una tenda -

Ultime Notizie dalla rete : Sentono ladri

BolognaToday

È stata sorpresa mentre svaligiava un appartamento a Corsico, nel Milanese, e ha reagito con violenza aggredendo e cercando di strangolare la padrona di casa, una donna di 81 anni. I vicini hanno sent ...Dopo aver individuato la vittima, una ragazza impegnata in una conversazione telefonica con uno smartphone di ultima generazione che era in attesa della metropolitana linea verde della Stazione Centra ...