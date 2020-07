Senti chi parla: Bruce Willis e Paolo Villaggio, le due voci del bambino nel film (Di venerdì 31 luglio 2020) Il protagonista di Senti chi parla è doppiato dal celebre Bruce Willis nella versione originale e da Paolo Villaggio in quella in italiano. Il bambino protagonista di Senti chi parla, nella versione originale in lingua inglese, è doppiato da Bruce Willis, stella del cinema hollywoodiana, mentre in italiano è doppiato dal leggendario Paolo Villaggio. La pellicola del 1989 fu diretta da Amy Heckerling e interpretata da John Travolta e Kirstie Alley. Inizialmente, Robin Williams fu preso in considerazione dai produttori per la voce di Mikey ma l'agente dell'attore voleva troppi soldi: più del doppio del budget di produzione del ... Leggi su movieplayer

FacceriD : @Arabafe @erikpaga13 @HuffPostItalia Chi non conosce Luther Blisset? ?? E cmq se ti senti sollevata da dietro probab… - GiuseppeLicast3 : @pbecchi Senti stronzetto ma tu lo sai chi ha messo la bomba a Bologna!? Chi da Marsiglia ha portato l'esplosivo? C… - AlfredoRoma66 : @meb Senti chi parla di regole. La signorina MPS. Fatte un giro al ponte di Ariccia - Angela98465736 : @LegaSalvini Stolti e ignoranti? Senti chi parla!! - Franardi_ : Stasera su La7 c’è Senti chi parla ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Senti chi Senti chi parla, l’omaggio a Franca Valeri o Man in the dark? La tv del 31 luglio BergamoNews.it Kirstie Alley, che fine ha fatto la star di Senti Chi Parla?

Kirstie Alley è stata uno dei volti più noti del cinema degli anni '90: lanciata dalla sit-com Cin Cin nel 1987, la nostra arrivò nel giro di pochi anni al successo anche sul grande schermo, grazie so ...

Porto Badisco, il sapore antico dei fichi e dei ricci di mare

Bisogna lasciarsi alle spalle il porto di Otranto e le cave di bauxite un po’ marziane, penetrare dentro un paesaggio adesso glabro inforcando tornanti protetti da paraventi di pietra, sfiorare pinete ...

Kirstie Alley è stata uno dei volti più noti del cinema degli anni '90: lanciata dalla sit-com Cin Cin nel 1987, la nostra arrivò nel giro di pochi anni al successo anche sul grande schermo, grazie so ...Bisogna lasciarsi alle spalle il porto di Otranto e le cave di bauxite un po’ marziane, penetrare dentro un paesaggio adesso glabro inforcando tornanti protetti da paraventi di pietra, sfiorare pinete ...