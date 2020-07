Sempre più i privati italiani che scelgono il noleggio a lungo termine di CarPlanner (Di venerdì 31 luglio 2020) (Milano, 31 luglio 2020) - Milano, 31/07/2020 - Con numeri in continua crescita, il Il servizio ormai diffuso su tutto il territorio nazionale a cura di grandi agenzie anche online, permette il noleggio di uno specifico veicolo per un periodo di tempo che va da uno a 5 anni, tramite un pagamento mensile basato su servizi, chilometraggio e modello del mezzo di trasporto. Alla fine del tempo prestabilito, il veicolo potrà essere anche acquistato nel caso in cui l'utilizzatore lo desideri, o, in caso contrario, verrà semplicemente restituito all'agenzia. Data questa interessante opzione, la soluzione viene Sempre più adottata dai privati, colpiti da pagamenti senza imprevisti, fissi e sicuri, che includono nella rata mensile assicurazione, tassa di proprietà e operazioni di manutenzione di qualunque tipo. Il ... Leggi su iltempo

SimoneCosimi : Oggi si interrompe la newsletter sul coronavirus de @ilpost, partita lo scorso 24 febbraio. Un punto fermo nei mome… - chetempochefa : “Cara mamma, ciò che un poeta lascia di bello è un segno che rimane nel cuore eterno di una persona per sempre, e s… - pfmajorino : Sempre più un macello. Anche una chat complica la 'verità' di Attilio Fontana - HyboriaLeague : RT @DarioCi8: @Enzobruno9 @HyboriaLeague @SNAI_Official @FlintCapitano @donbicenzo @mastelli93 @fanta9news @Fantacalciology @Maifriendz Che… - EmilioBerettaF1 : Il Movimento senza capo è la zavorra del governo -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it