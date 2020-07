Selvaggia Lucarelli, la romantica dedica social del compagno Lorenzo Biagiarelli per il compleanno (Di venerdì 31 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli ha compiuto ieri 46 anni. La giornalista e giudice del talent show Ballando con le stelle, ora in forze a Ogni Mattina su TV8, ha ricevuto in occasione del compleanno un regalo speciale da parte del compagno Lorenzo Biagarelli. Visualizza questo post su Instagram Oggi è il compleanno di questa ragazza qui che mi piace tanto e, per come l’abbiamo passato, è stato un giorno molto particolare. Il 30 luglio degli altri anni era bellissimo non solo perché ricordava la nascita di questa donna incredibile, ma ricordava pure un’imminente partenza. Per il Myanmar nel 2016, per l’India l’anno successivo. Per il Perù quello dopo ancora e l’ultimo, prima di questa, per la Cina. ... Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Le giravolte di Bocelli, tra le dirette coi Ferragnez per il Covid, il concerto da solo al duomo e la quarantena se… - Jankuzz : RT @Moonlightshad1: Oggi #salvini pubblica di nuovo la foto della figlia per farsi compatire dai fan. La Carta di Treviso, invocata per def… - FabioTraversa : RT @stanzaselvaggia: Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tossic… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli festeggia il compleanno a Grottaglie La Gazzetta del Mezzogiorno Selvaggia Lucarelli, la romantica dedica social del compagno Lorenzo Biagiarelli per il compleanno

Selvaggia Lucarelli ha compiuto ieri 46 anni. La giornalista e giudice del talent show Ballando con le stelle, ora in forze a Ogni Mattina su TV8, ha ricevuto in occasione del compleanno un regalo ...

Gallipoli, per Bob Sinclair in 2mila senza mascherina: è polemica

È stato lo stesso Bob Sinclair, dj e produttore francese, a pubblicare su Instagram le immagini inequivocabili: a Gallipoli, per il suo dj set in spiaggia c’era un enorme assembramento di giovani quas ...

Selvaggia Lucarelli ha compiuto ieri 46 anni. La giornalista e giudice del talent show Ballando con le stelle, ora in forze a Ogni Mattina su TV8, ha ricevuto in occasione del compleanno un regalo ...È stato lo stesso Bob Sinclair, dj e produttore francese, a pubblicare su Instagram le immagini inequivocabili: a Gallipoli, per il suo dj set in spiaggia c’era un enorme assembramento di giovani quas ...