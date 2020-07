Segretario Sport Catalogna: “Barcellona-Napoli sarà al Camp Nou. Non ci sono rischi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Segretario generale dello Sport della Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, ha parlato a Radio Punto Nuovo di Barcellona-Napoli. “Dove si giocherà Barcellona-Napoli? Il governo catalano ha scritto alla UEFA e al Barcellona, assicurando che il Camp Nou in questo momento è un luogo sicuro e adatto per disputare la gara. Quindi, non c’è alcuna ragione oggettiva per non giocare al Camp Nou in questo momento. Le dichiarazioni di De Laurentiis? Senza voler entrare in alcuna polemica con il presidente del Napoli, ribadisco che la situazione pandemica a Barcellona e in Catalogna permette il normale svolgimento della gara. Tutto, dalla partita in sé, alla sua organizzazione, verrà svolto nel pieno rispetto ... Leggi su ilnapolista

