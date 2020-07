Scuola, la Azzolina non chiude alla didattica a distanza e annuncia il “concorsone” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl 14 settembre si tornerà a Scuola. Questo è un dato di fatto. La decisione è stata presa dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Sarà una Scuola diversa, perché diverse sono le novità al vaglio delle istituzioni. “A settembre dobbiamo tornare tutti a Scuola in presenza“, ha ribadito ancora una volta la Azzolina, ospite a Uno Mattina, “la didattica digitale è stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma è un esempio e comunque sarebbe solo per ragazzi dai 14 anni in su“. Una Scuola, però, che denuncia carenza di personale. Situazione alla quale il Ministro è ... Leggi su anteprima24

(retegargano) Il ‘premier Giuseppe Conte torna in puglia, nella sua Capitanata, a Cerignola, città di origine della famiglia del presidente. Lunedì 3 agosto parteciperà alla presentazione di “LegaliTo ...

Da settembre la scuola torna in presenza ma resiste la didattica a distanza

ROMA – “A settembre la scuola tornerà in presenza. La didattica a distanza si può prevedere per solo un giorno a settimana“. A dirlo è stata il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina durante un suo i ...

ROMA – "A settembre la scuola tornerà in presenza. La didattica a distanza si può prevedere per solo un giorno a settimana". A dirlo è stata il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina durante un suo i ...