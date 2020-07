Scuola, “Basta con la ‘supplentite’, ad ottobre arriva il concorso straordinario”, ricorda la Azzolina (Di venerdì 31 luglio 2020) “La didattica a distanza è stata ‘inventata’ durante il lockdown, è stata una grande sperimentazione. A settembre dobbiamo tornare tutti in presenza, e la didattica a distanza è stata ipotizzata solo per i ragazzi più grandi, dai 14 anni in su come complementare. Il nostro obiettivo è riportare tutti in presenza” Eccola la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata da Uno Mattina, commentando l’eventuale mantenimento delle lezioni online, e sul ritorno sui banchi: “A settembre – aggiunge – dobbiamo tornare tutti a Scuola in presenza. La didattica digitale e’ stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma e’ un esempio e comunque sarebbe solo per ragazzi dai 14 anni in ... Leggi su italiasera

