Scuola, Anief: ultimo giorno di presentazione domande concorso ma mancano le date (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Oggi è l’ultimo giorno per presentare domanda per la procedura ordinaria della Scuola d’infanzia e primaria, per 12.863 posti, oltre che per quello della Scuola secondaria di primo e secondo grado con 33.000 posti da distribuire tra i vincitori. A ricordarlo è una nota di Anief, l’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, che segnala però come non sia ancora stata stabilita la data di svolgimento delle prove: la Ministra Azzolina ha infatti parlato in maniera generica di settembre – ottobre, ma il primo concorso ad essere espletato sarà quello straordinario per il ruolo. Entro il prossimo è invece prevista la scadenza per la partecipazione al concorso straordinario della secondaria, ... Leggi su quifinanza

