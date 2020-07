Scuola, a ottobre concorso straordinario per 32mila posti (Di venerdì 31 luglio 2020) Si svolgerà ad ottobre il concorso straordinario per immettere in ruolo 32 mila docenti precari della Scuola secondaria. Lo ha detto il ministro Lucia Azzolina nel corso del suo intervento a Uno Mattina Estate, sottolineando che “in un Paese civile i concorsi andrebbero fatti ogni due anni, come succede in Europa. concorso straordinario per 32mila posti a ottobre Il concorso si svolgerà “nella prima settimana di ottobre o giù di lì”. La Azzolina ha sottolineato che “in un Paese civile i concorsi andrebbero fatti ogni due anni, come succede in Europa. Il nostro obiettivo è svolgere questi concorsi e programmare il ... Leggi su quifinanza

gardamore : @repubblica Scuola inizia a settembre. Concorso in ottobre. Scuole chiuse 23/02/2020. Solo a me qualcosa non torna?? - repubblica : Azzolina annuncia: concorso a ottobre. 'In un paese civile dovrebbero essere ogni due anni' [aggiornamento delle 12… - isNews_it : Scuola, concorso per 32mila posti: la prova scritta nei primi giorni di ottobre - - BaicrCultura : Sei un #insegnante e vorresti approfondire il tema della #didattica inclusiva? Iscriviti al #master in Psicopedagog… - AnnamDic : RT @futurandis: CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA Atteso entro la prima settimana di ottobre l’avvio del primo dei 4 #concorsi #scu… -