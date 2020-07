Scioperi agosto 2020: treni, aerei e taxi. Il calendario del mese (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono molto pochi gli Scioperi previsti per il mese di agosto 2020. Andiamo a elencarli tutti prendendo come riferimento la consueta tabella pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anticipando che ad agosto 2020 saranno coinvolti negli stop i settori del trasporto merci e del trasporto pubblico locale: ecco dove e quando in questa tabella degli Scioperi agosto 2020.Segui Termometro Politico su Google News Scioperi agosto 2020: tutte le date da segnare sul calendario Si inizia subito lunedì 3 agosto, con lo sciopero indetto dal sindacato CSE FNILT lo scorso 22 luglio che riguarda il settore del trasporto ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi agosto Sciopero dei lavoratori autostrade il 9 e 10 agosto - TrasportoEuropa TrasportoEuropa BRINDISI.FP CGIL, CISL FP E UIL FPL ANNUNCIANO LO SCIOPERO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA SANITÀ PRIVATA ADERENTE AL CCNL AIOP-ARIS

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL il prossimo lunedi 03 agosto alle ore 11,00, terranno una conferenza stampa presso il salone “Landella” della CISL di Brindisi in via Palmiro Togliatti nr. 78, per annunciare ...

