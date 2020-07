Sci alpino, concluso il lavoro sullo Stelvio per Goggia e le slalomiste azzurre (Di venerdì 31 luglio 2020) Sofia Goggia e le slalomiste Marta Rossetti, Martina Peterlini e Lara Della Mea hanno concluso gli allenamenti al Passo dello Stelvio. La campionessa olimpica di discesa per quattro giorni si è dedicata al lavoro sul gigante, disciplina che ha visto impegnate anche il trio di slalomiste azzurre. Le squadre femminili di Coppa del Mondo torneranno poi in pista dopo Ferragosto, con gruppo Elite e polivalenti a Cervinia e slalomiste che dopo qualche giorno torneranno in ghiacciaio. In questi giorni sono state impegnate in pista anche le ragazze del gruppo di Coppa Europa, composto da Giulia Albano, Ilaria Ghisalberti, Anita Gulli, Vera Tschrtschenthaler, Petra Unterholzner, Serena Viviani e Monica Zanoner. Leggi su sportface

sportface2016 : #scialpino | Terminato il lavoro al Passo dello Stelvio per le azzurre #Goggia, #Rossetti, #Peterlini e #DellaMea - OA_Sport : Allo #Stelvio adesso ci sono anche le canadesi. - gianmilan76 : Allo #Stelvio adesso ci sono anche le canadesi. - VisconteLauzun : @GermanoDottori Barbados ma ancora meglio le Bahamas entrambe ex colonie inglesi tenute benissimo posti da andar ma… - Fisiofficial : Le ultime notizie dal ghiacciaio dello Stelvio -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino: concluso l'allenamento di Goggia e delle slalomiste allo Stelvio Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Milan-Cagliari, Pioli alla vigilia: “Spero che non sia l’ultima partita di Ibrahimovic”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Juventus: “Buon compleanno Antonio Conte”. Caos tra i tifosi sui social (FOTO)

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.