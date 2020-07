"Schifoso, mi fai ribrezzo". A Temptation Island volano le mani: Antonella Elia schiaffeggia il compagno (Di venerdì 31 luglio 2020) Scontro di fuoco. Falò. Faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: succede di tutto. Si tratta dell'incontro più atteso. “Mi fai schifo, non ti voglio più”: L'ultima puntata di Temptation Island finisce male per. Pietro Delle Piane. La Elia contro il suo fidanzato, che diventa adesso un ex. Pietro avrebbe tradito Antonella con Beatrice. Ma lui si giustifica: “Potrebbe essere mia nipote. Lei gli risponde con uno schiaffo. “Non mi toccare Schifoso. Brutto porco che non sei altro.Non ti avvicinare. Mi hai fatto sentire vecchia e brutta, non voglio più te e nessun uomo. Starò da sola perchè sto bene da sola. Mi dovevi tutelare”. E lui si difende: “Ti ho ... Leggi su liberoquotidiano

E' finita tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. L'ultima puntata di Temptation Island 2020 si è conclusa nel peggiore dei modi per la coppia che aveva partecipato al programma di Canale 5 proprio p ...

Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane: «Mi fai schifo, non ti voglio più»

E quando lui prova a giustificarsi «potrebbe essere mia nipote», lei gli risponde con uno schiaffo e urla: «Non mi toccare schifoso». «Brutto porco che non sei altro», continua a ripetere la Elia.

